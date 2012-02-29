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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:51 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下跌,担忧近期油价攀升损及需求

路透新加坡2月29日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘初下跌,连续第三日下滑,因投资者担忧近期油价攀升将损及全球经济,但围绕中东石油供应中断的忧虑协助限制油价跌势.

截至0021GMT,美国4月原油期货CLc1下跌0.07美元,至每桶106.48美元,纽约时段结算价跌2.01美元,报106.55美元.布兰特4月原油LCOc1上日挫跌2.62美元,结算价报121.55美元,低於该近月合约10日均值121.82美元.

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