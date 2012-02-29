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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:48 BJT

〔全球金市〕现货金在亚洲市场持稳,关注欧洲央行融资操作

路透新加坡2月29日电---金价周三保持在三个月高点下方,欧洲央行(ECB)将於今日稍晚提供更多低息贷款的预期支撑金价.上日黄金上涨1%.

0026GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,784.64美元.周二触及1,789.40美元的去年11月中旬以来最高水准.

美国期金GCcv1微跌0.1%,报1,786.50美元.

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