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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 10:53 BJT

〔美国个股〕摩根大通拟凭借规模优势把年度利润提高逾25%

路透2月28日电---摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)高层周二表示,计划凭借规模优势,更好地利用各个业务组成部分,以使年度利润增长逾25%.

摩根大通财务长Doug Braunstein在投资者日表示,该公司的年度净利润目标为240亿美元.去年的净利为190亿美元.

Braunstein称,摩根大通通过投资银行、资产管理、个人银行业务和贷款、信用卡服务及其他产品,将实现其利润目标.这些业务使摩根大通其成为全球最大金融机构之一.

不过Braunstein也承认,为实现240亿美元的目标,该公司需做出更多努力.他指出,需要通过增加分支、推出大宗商品产品及国际成长等努力,来获得近10亿美元的利润.

同时,他称,近期该公司不太可能进行任何收购.考虑到摩根大通的财务实力,外界常常视之为许多地区性零售银行的潜在竞购方.

该公司希望有形普通股权益报酬率达到16%,2011年为15%.

在利率处於低位且收费受到新的限制情况下,摩根大通及其他大型银行业者很难扩大营收.目前他们正面临投资者要求削减成本的压力.

摩根大通周二收高0.384%,报39.21美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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