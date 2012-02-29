版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:58 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初上扬,追随全球股市的涨势

路透首尔2月29日电---韩元兑美元周三盘初上扬,得益於冒险情绪升温,主因美国数据强劲带动全球股市走高,欧元上涨和油价回落.

韩国1月工业生产优於分析师预期,也提振市场人气.[ID:nCN1416894]

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,122.2,高於周二收盘水准1,124.5.

韩国综合股价指数.KS11升1%.

3月三年期公债期货KTBc1微跌0.07点,报104.28.

0025GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

美元/韩元KRW= 1,122.2 1,124.5

日圆/韩元JPYKRW=R 13.9258/347 13.9504/640

韩国公债期货KTBc1* 104.28 104.35

韩国综合股价指数.KS11 2,023.37 2,003.69

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐