《中国报摘》--其他报纸重要消息2月29日(I)

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--中国综合开发研究院(中国深圳)院长樊纲表示,今年是中国经济"软着陆"基本完成的过程,初步预计全年经济增速将达到8.5%左右.
--国家能源局日前下发通知,电网调度机构应充分应用风电功率预报结果,综合考虑系统负荷预测,结合电网和电厂的运行工况,最大限度地保障风电全额消纳.业内人士认为,这将有效缓解风电调度上网的稳定性,利好风电企业和电网企业.
--国家发改委能源研究所所长韩文科表示,可再生能源电力配额制正在徵求意见.如果进展顺利,配额制有望在年内实施,将充分缓解可再生能源发电并网与消纳的难题,实现规划目标.
--中国移动(0941.HK)(CHL.N)总裁李跃表示,将在今年全面扩大TD-LTE(长期演进技术)规模试验和部署,建设超过2万个TD-LTE基站.
--武钢股份600005.SS拟发行72亿元三年期公司债,票面利率预设区间为4.30%-4.90%.
--前银监会主席刘明康表示,金融监管应该以风险管理为中心.
**人民日报**
--2011年对口援疆工作进展情况新闻发布会上获悉,新一轮对口援疆工作开展以来,截至2011年12月底,计划安排的134亿元人民币援助资金已全部拨付到对口支援省市前方指挥部或受援地县财政专户,援疆项目已开工1,436个,开工率99.2%,基本实现援疆资金100%到位、援疆项目100%开工.
--中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,自2010年开始,中国对进口铁矿石的依存度开始下降,2011年中国对进口铁矿石的依存度不到60%,而在2009年,中国对进口铁矿石的依存度高达近70%.
**第一财经日报**
--江苏省南京市薛氏高盛担保公司董事长薛燕失去联系的消息,近日来在南京不胫而走,多名债主日前报案.该市担保行业一位业内人士表示,据其了解,薛燕融资规模比较大,有相当一部分资金放给了房地产项目.而南京此类现象不在少数,如果房地产商不能还钱,光融资利息,就足以将担保公司压垮.
--国家外汇管理局副局长王小奕近日撰文称,人民币汇率正逐渐趋於均衡合理水平,但人民币仍然被视为风险资产而远未成为避险资产.
**21世纪经济报 道**
--中信证券(6030.HK)(600030.SS)此前发布的独立财务顾问报告披露,一汽集团正在将15家三级子公司股权注入到一汽股份,相关股权变更手续计划於2月底前全部完成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱