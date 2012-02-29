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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月29日(I)

**上海证券报**

--中国综合开发研究院(中国深圳)院长樊纲表示,今年是中国经济"软着陆"基本完成的过程,初步预计全年经济增速将达到8.5%左右.

--国家能源局日前下发通知,电网调度机构应充分应用风电功率预报结果,综合考虑系统负荷预测,结合电网和电厂的运行工况,最大限度地保障风电全额消纳.业内人士认为,这将有效缓解风电调度上网的稳定性,利好风电企业和电网企业.

--国家发改委能源研究所所长韩文科表示,可再生能源电力配额制正在徵求意见.如果进展顺利,配额制有望在年内实施,将充分缓解可再生能源发电并网与消纳的难题,实现规划目标.

--中国移动(0941.HK)(CHL.N)总裁李跃表示,将在今年全面扩大TD-LTE(长期演进技术)规模试验和部署,建设超过2万个TD-LTE基站.

--武钢股份600005.SS拟发行72亿元三年期公司债,票面利率预设区间为4.30%-4.90%.

--前银监会主席刘明康表示,金融监管应该以风险管理为中心.

**人民日报**

--2011年对口援疆工作进展情况新闻发布会上获悉,新一轮对口援疆工作开展以来,截至2011年12月底,计划安排的134亿元人民币援助资金已全部拨付到对口支援省市前方指挥部或受援地县财政专户,援疆项目已开工1,436个,开工率99.2%,基本实现援疆资金100%到位、援疆项目100%开工.

--中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示,自2010年开始,中国对进口铁矿石的依存度开始下降,2011年中国对进口铁矿石的依存度不到60%,而在2009年,中国对进口铁矿石的依存度高达近70%.

**第一财经日报**

--江苏省南京市薛氏高盛担保公司董事长薛燕失去联系的消息,近日来在南京不胫而走,多名债主日前报案.该市担保行业一位业内人士表示,据其了解,薛燕融资规模比较大,有相当一部分资金放给了房地产项目.而南京此类现象不在少数,如果房地产商不能还钱,光融资利息,就足以将担保公司压垮.

--国家外汇管理局副局长王小奕近日撰文称,人民币汇率正逐渐趋於均衡合理水平,但人民币仍然被视为风险资产而远未成为避险资产.

**21世纪经济报 道**

--中信证券(6030.HK)(600030.SS)此前发布的独立财务顾问报告披露,一汽集团正在将15家三级子公司股权注入到一汽股份,相关股权变更手续计划於2月底前全部完成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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