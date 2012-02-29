《中国债券市场每日交易备忘》--2月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中铁十五局集团2.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 南方工业集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中国银行主承 镇江城投集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 宁波市1.8亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债增信担保),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 兴业银行( 601166.SS )300亿元五年期固息金融债1110002,票面利率4.20% 财政部280亿元10年期固息国债120004,票面利率3.51% 进出口银行200亿元五年期固息金融债120302,票面利率3.87% 中国石油集团100亿元七年期固息企业债1280017,票面利率4.50% 中国石油集团100亿元15年期固息企业债1280018,票面利率5.00% 辽宁方大集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1280020,票面利率8.09% 辽宁方大集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280021,票面利率8.29% 石家庄2.8亿元两年期中小企业集合票据1283004,票面利率7.50% ============================================================================== 三、缴款: 浙江恒逸集团9亿元一年期短融 物美商业1025.HK5亿元一年期短融041262008,票面利率5.88% 青海国资投资管理公司9亿元一年期短融 中铁二十五局2亿元一年期短融041258006,票面利率5.88% 西部矿业集团9亿元一年期短融041261010,票面利率5.88% 南方工业集团24亿元一年期短融 上海建工( 600170.SS )20亿元五年期中票1282043,票面利率4.78% 中原传媒集团3亿元三年期中票 浙江金汇五金产业公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280019,票面利率8.50% 晋江能源投资公司6.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280022,票面利率7.88% 九江城投20亿元七年期固息债1280023,票面利率8.49% ============================================================================== 四、还本付息: 北京医药集团10亿元一年期短融1181071到期兑付,票面利率4.62% 国家开发银行300亿元20年期固息金融债050217付息,票面利率4.10% 山东钢铁集团22亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181381付息,基本利差2.10% 中国远洋运输集团总公司20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家发改委价格司副司长周望军周二表示,预计今年全年中国居民消费价格指数(CPI) 涨幅可能明显低於去年;同时,将保持重要能源资源市场供应和价格稳定.[ID:nCN1416084] --针对部分媒体关於上海楼市调控政策出现微调的报导,中国上海市住房保障和房屋管理局 局长刘海生称,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限 售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.[ID:nCN1416038] --中国流动性的紧张与宽松,牵动着投资人的神经.在近日召开的中国央行公开市场一级交 易商会议上,相关官员提到如果市场出现流动性紧张的状况,央行会通过公开市场操作相助. 这无疑给市场人士吃下了一颗"定心丸".[ID:nCN1415464] 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%) 1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%) 2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%) 2月工业增加值 (2011年12月12.8%) 2月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关3/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇