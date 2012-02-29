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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:56 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国中铁十五局集团2.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  南方工业集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中国银行主承
  镇江城投集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  宁波市1.8亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债增信担保),国开行主承
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  二、新债上市:  

  兴业银行(601166.SS)300亿元五年期固息金融债1110002,票面利率4.20%
  财政部280亿元10年期固息国债120004,票面利率3.51%
  进出口银行200亿元五年期固息金融债120302,票面利率3.87%
  中国石油集团100亿元七年期固息企业债1280017,票面利率4.50%
  中国石油集团100亿元15年期固息企业债1280018,票面利率5.00%
  辽宁方大集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1280020,票面利率8.09%
  辽宁方大集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280021,票面利率8.29%
  石家庄2.8亿元两年期中小企业集合票据1283004,票面利率7.50%   
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  三、缴款:

  浙江恒逸集团9亿元一年期短融
  物美商业1025.HK5亿元一年期短融041262008,票面利率5.88%
  青海国资投资管理公司9亿元一年期短融
  中铁二十五局2亿元一年期短融041258006,票面利率5.88%
  西部矿业集团9亿元一年期短融041261010,票面利率5.88%
  南方工业集团24亿元一年期短融
  上海建工(600170.SS)20亿元五年期中票1282043,票面利率4.78%
  中原传媒集团3亿元三年期中票
  浙江金汇五金产业公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280019,票面利率8.50%
  晋江能源投资公司6.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280022,票面利率7.88%
  九江城投20亿元七年期固息债1280023,票面利率8.49%
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  四、还本付息:
  
  北京医药集团10亿元一年期短融1181071到期兑付,票面利率4.62%
  国家开发银行300亿元20年期固息金融债050217付息,票面利率4.10%
  山东钢铁集团22亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181381付息,基本利差2.10%
  中国远洋运输集团总公司20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家发改委价格司副司长周望军周二表示,预计今年全年中国居民消费价格指数(CPI)
涨幅可能明显低於去年;同时,将保持重要能源资源市场供应和价格稳定.[ID:nCN1416084]
  --针对部分媒体关於上海楼市调控政策出现微调的报导,中国上海市住房保障和房屋管理局
局长刘海生称,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限
售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.[ID:nCN1416038]
  --中国流动性的紧张与宽松,牵动着投资人的神经.在近日召开的中国央行公开市场一级交
易商会议上,相关官员提到如果市场出现流动性紧张的状况,央行会通过公开市场操作相助.
这无疑给市场人士吃下了一颗"定心丸".[ID:nCN1415464] 

  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)               (1月0.7%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)             (1月4.5%) 
                   1-2月城镇固定资产投资                (2011年1-12月23.8%) 
                   2月社会消费品零售总额                (2011年12月18.1%) 
                   2月工业增加值                        (2011年12月12.8%) 
                   2月房地产投资和销售情况月度报告    
   
  中国海关3/10公布2月进出口贸易数据    
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇

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