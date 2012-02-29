版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:13 BJT

〔中国个股〕宝钢股份拟出售不锈钢、特钢相关资产,将获95.8亿元收益

路透上海2月29日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周三公告称,公司拟向控股股东宝钢集团及其两全资子公司出售不锈钢、特钢相关资产及股权.标的资产交易基准价格合计451.9亿元人民币,出售完成後宝钢股份将获得95.8亿元收益.

公告指出,拟出售资产包括宝钢下属不锈钢事业部、特钢事业部全部资产及少量经营性负债;出售上海宝钢特殊金属材料公司100.00%股权,及上海五钢气体公司、宝银特种钢管等多家公司的部分股权.

出售的标的资产2011年形成亏损合计15.4亿元,预计资产出售後,将有利於公司总体盈利水平的提升.宝钢股份将因此获得95.8亿元收益(未考虑相关税费).且预计本次资产出售当年将降低公司财务费用约14亿元.

独立财务顾问并认为,通过本次资产出售,宝钢股份将专注于碳钢业务,进一步巩固并强化在优质碳钢扁平材领域的领先地位,可有效地减少对宝钢股份经营业绩产生不利影响的因素,并获得资产评估增值收益,公司经营业绩将得到提升.

公司此前公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.[ID:nCN1338192]

宝钢股份周二收报5.30元,过去一个月上涨1.92%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐