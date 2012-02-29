〔中国个股〕宝钢股份拟出售不锈钢、特钢相关资产,将获95.8亿元收益

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海2月29日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周三公告称,公司拟向控股股东宝钢集团及其两全资子公司出售不锈钢、特钢相关资产及股权.标的资产交易基准价格合计451.9亿元人民币,出售完成後宝钢股份将获得95.8亿元收益.
公告指出,拟出售资产包括宝钢下属不锈钢事业部、特钢事业部全部资产及少量经营性负债;出售上海宝钢特殊金属材料公司100.00%股权,及上海五钢气体公司、宝银特种钢管等多家公司的部分股权.
出售的标的资产2011年形成亏损合计15.4亿元,预计资产出售後,将有利於公司总体盈利水平的提升.宝钢股份将因此获得95.8亿元收益(未考虑相关税费).且预计本次资产出售当年将降低公司财务费用约14亿元.
独立财务顾问并认为,通过本次资产出售,宝钢股份将专注于碳钢业务,进一步巩固并强化在优质碳钢扁平材领域的领先地位,可有效地减少对宝钢股份经营业绩产生不利影响的因素,并获得资产评估增值收益,公司经营业绩将得到提升.
公司此前公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.[ID:nCN1338192]
宝钢股份周二收报5.30元,过去一个月上涨1.92%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱