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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:31 BJT

〔中国新债〕武钢股份周五起将发行至多72亿元固息公司债,期限三年

路透上海2月29日电---中国武汉钢铁股份有限公司600005.SS周三公告称,将从周五(3月2日)起发行不超过
72亿元人民币的固息公司债,期限三年.

  以下为具体条款:

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
  =================================================================================================
  武钢股份  至多72亿元  至多72亿元    3   利率预设区间4.30%-5.00%    广发证券    AAA     3/2-3/6
  600005.SS                             (武钢集团提供全额担保)
  =================================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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