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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:32 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货升至三周高位,大豆期货持稳

路透悉尼2月29日电---美国小麦期货近月合约周三上涨约0.5%,至三周高位,大豆期货几无变动.因担忧南美供应量下滑,大豆期货上日攀升至五个月高峰.

玉米期货在亚洲盘初几乎持平,守在六周高位附近.

德国分析机构油世界(Oil World)周二预测,今年全球大豆产量料下降7.2%,或1,900万吨,主因南美重要种植区的天气状况恶劣.

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