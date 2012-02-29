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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:18 BJT

新疆发生砍杀案,至少10人遇难

路透北京2月29日电---新华社报导称，新疆数名暴徒周二持刀杀害至少10人。

报导称，事件发生在喀什市附近的叶城县。

新华称，周二晚，数名暴徒砍杀至少10人，另有人员受伤，警方击毙两名歹徒，目前正抓捕其他暴徒。（完）

--编译：黎黎;发稿：张家伟

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