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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:23 BJT

〔标题新闻〕美国参议院民主党领袖里德希望FTC调查不断上涨的国内汽油价格,称油市投机盛行

* 联邦贸易委员会(FTC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DSBV0]

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