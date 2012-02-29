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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:52 BJT

〔钢铁产业〕力拓高管称,未来八年中国每年有1亿吨的新增铁矿石需求

路透北京2月29日电---全球矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)的铁矿石业务主管Sam Walsh周二表示,未来八年中国每年有1亿吨的新增铁矿石需求,预计力拓能向中国供应这些新需求的25%.

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