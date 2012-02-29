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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:29 BJT

〔中国个股〕三一重工与奥地利帕尔菲格集团合资生产销售起重机

路透上海2月29日电---中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)周三公告称,旗下两家子公司分别与奥地利帕尔菲格集团(Palfinger AG)(PALF.VI)下属公司成立合资企业,专事起重机产品的生产、销售和服务.

其中,全资子公司三一汽车起重机械有限公司与奥地利帕尔菲格集团子公司 Palfinger Asia Pacific Pte. Ltd 合资建立的公司主要生产和销售随车起重机产品.投资总额9亿元人民币,注册资本为3亿元,双方各出资1.5亿元,各占50%的股权.

公司控股子公司 Sany Belgium Holding S.A.与奥地利帕尔菲格集团子公司 Palfinger European Units GmbH 将合资建立的另一家公司主要从事三一汽车起重机产品的销售和服务.投资总额400万欧元,注册资本为200万欧元,双方各出资100万欧元,各占50%的股权.

公告并称,与帕尔菲格的强强联合将有利於进一步提升双方的技术创新能力、国际运营管理经验、国际营销服务水平和品牌的国际影响力.

三一重工周二收报14.49元人民币.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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