〔中国个股〕三一重工与奥地利帕尔菲格集团合资生产销售起重机

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海2月29日电---中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)周三公告称,旗下两家子公司分别与奥地利帕尔菲格集团(Palfinger AG)(PALF.VI)下属公司成立合资企业,专事起重机产品的生产、销售和服务.
其中,全资子公司三一汽车起重机械有限公司与奥地利帕尔菲格集团子公司 Palfinger Asia Pacific Pte. Ltd 合资建立的公司主要生产和销售随车起重机产品.投资总额9亿元人民币,注册资本为3亿元,双方各出资1.5亿元,各占50%的股权.
公司控股子公司 Sany Belgium Holding S.A.与奥地利帕尔菲格集团子公司 Palfinger European Units GmbH 将合资建立的另一家公司主要从事三一汽车起重机产品的销售和服务.投资总额400万欧元,注册资本为200万欧元,双方各出资100万欧元,各占50%的股权.
公告并称,与帕尔菲格的强强联合将有利於进一步提升双方的技术创新能力、国际运营管理经验、国际营销服务水平和品牌的国际影响力.
三一重工周二收报14.49元人民币.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱