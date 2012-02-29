台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透北京2月29日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口 快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 3月 3/9 工业品价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 城镇固定资产投资 2月 社会消费品零售总额 2月 工业增加值 2月 房地产投资和销售情况月度报告 2月 3/10 进出口贸易数据 2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/9 工业品价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/10 进出口贸易数据 3月 4/13 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/10 进出口贸易数据 4月 5/11 工业品价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 城镇固定资产投资 4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/27 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/9 工业品价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 城镇固定资产投资 5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/10 进出口贸易数据 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/29 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/9 工业品价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/10 进出口贸易数据 6月 7/13 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/9 工业品价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 城镇固定资产投资 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/10 进出口贸易数据 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 城镇固定资产投资 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/10 进出口贸易数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 城镇固定资产投资 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/10 进出口贸易数据 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 城镇固定资产投资 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/10 进出口贸易数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完) --整理 康熙泽 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN] 中国..........[ECI-DIARY-CDS] 已公布经济指标一览 美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN] 欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN] 中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN] 澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱