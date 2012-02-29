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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:46 BJT

《外汇动态》美元/新加坡坡元接近费波纳奇支撑位,或跌至1.2410

0116GMT---美元兑新加坡坡元SGD=盘旋於一个费波纳奇支撑位附近,此前在跌破1.2500後遭遇止损卖盘,以及银行间投机客的抛售.

美元/坡元下跌0.2%,至1.2485,略高於2月升势的76.4%费波纳奇回档位1.2482.交易商称,本地银行在支撑位附近逢低买入该货币对.一位交易员猜测,买盘可能是央行的干预单,指出本地银行通常作为新加坡金融管理局(MAS)的代理.

美元/坡元若今日收在回档位下方,则可能跌至1.2410的2月3日低点,甚至跌向1.2385的10月31日低位.

法国巴黎银行外汇策略师Thio Chin Loo预计,美元/坡元终将跌至1.24,投资者应逢高抛出该货币对.(完)

--编译 丁琦;审校 王冠中

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