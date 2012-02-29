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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 10:33 BJT

〔欧元区金融〕ECB暂不接受希腊公债作贷款抵押,希腊银行需依赖央行

路透法兰克福2月28日电---欧洲央行(ECB)周二宣布,不再接受希腊公债作为贷款抵押,这一暂时性举措将迫使希腊银行求助于希腊央行以获取紧急资金.

该计划是希腊从欧洲金融稳定机构(EFSF)获得价值350亿欧元的支持,以帮助该国央行以希腊公债在和其他希腊承保的资产作为抵押放贷.

不过这一安排尚未就绪,ECB周二称各国央行将必须通过"紧急流动性援助(ELA)"帮助银行,直到350亿欧元抵押品增强计划生效.届时希腊债券原则上将恢复相关资格.

"预计将2012年3月中旬前实行,"ECB在一份声明中称.

一名希腊资深银行业者称,在此期间银行贷款唯一来源将是希腊央行,该行将扩展ELA能力以满足流动性需求,直到可以获得EFSF资金.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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