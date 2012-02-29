〔欧元区金融〕ECB暂不接受希腊公债作贷款抵押,希腊银行需依赖央行

路透法兰克福2月28日电---欧洲央行(ECB)周二宣布,不再接受希腊公债作为贷款抵押,这一暂时性举措将迫使希腊银行求助于希腊央行以获取紧急资金.

该计划是希腊从欧洲金融稳定机构(EFSF)获得价值350亿欧元的支持,以帮助该国央行以希腊公债在和其他希腊承保的资产作为抵押放贷.