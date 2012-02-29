〔欧元区金融〕ECB暂不接受希腊公债作贷款抵押,希腊银行需依赖央行

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透法兰克福2月28日电---欧洲央行(ECB)周二宣布,不再接受希腊公债作为贷款抵押,这一暂时性举措将迫使希腊银行求助于希腊央行以获取紧急资金.
该计划是希腊从欧洲金融稳定机构(EFSF)获得价值350亿欧元的支持,以帮助该国央行以希腊公债在和其他希腊承保的资产作为抵押放贷.
不过这一安排尚未就绪,ECB周二称各国央行将必须通过"紧急流动性援助(ELA)"帮助银行,直到350亿欧元抵押品增强计划生效.届时希腊债券原则上将恢复相关资格.
"预计将2012年3月中旬前实行,"ECB在一份声明中称.
一名希腊资深银行业者称,在此期间银行贷款唯一来源将是希腊央行,该行将扩展ELA能力以满足流动性需求,直到可以获得EFSF资金.(完)
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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