年度汽车排行榜出炉,斯巴鲁居榜首

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律2月28日电---美国《消费者报告》杂志年度汽车质量报告显示，本田汽车痛失榜首宝座，马自达和克莱斯勒表现则大幅改观。
本田过去四年稳居榜首，今年则以72分的评分，在13家汽车厂商中排名第四。
本田排名下滑，是由於数个改款车型的问题，思域和奥德赛等改款车型得分低於同款旧版。
斯巴鲁以75分的成绩，首次在堪称消费者购车指南的此项报告中居榜首，马自达和丰田紧随其後，分别为74和73分。
该杂志汽车测试中心高级主管David Champion在声明中称：“尽管日本汽车商仍占据前五，但领先优势在缩小。从本田和丰田近期一些改款车型看，成本削减是显而易见的。”
《消费者报告》调查结果，在汽车营销中被广泛引用，对消费者的影响力也很大。
马自达表现改善最明显，去年列第七，今年整体评分上升了9分。《消费者报告》称，这在一定程度上归因于马自达放弃了两款口碑较差的车型。
尽管克莱斯勒仍垫底，但得分上升8分至51分，是得分提升第二大的厂商，主要归功于其全面改款。
福特汽车排名则从第五下滑至第10，虽然其道路试验得分上升了2分，但消费者对其MyFord Touch互动导航系统评价欠佳，影响到总体评分。
完整报告可通过www.consumerreports.org获取。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。