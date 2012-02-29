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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:58 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商只允许申报周四91天正回购需求--业内人士

路透上海2月29日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央行票据需求,但可以申报91天正回购需求.这意味周四公开市场三个月期央票继续停发的可能性较大.

央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

业内人士周一曾透露,中国央行公开市场一级交易商当日申报了28天和91天正回购需求,以及三个月期央票需求.[ID:nCN1412118]不过周二中国央行仅招标了100亿元28天期正回购.[ID:nCN1414892]

对於周一申报的三个月期央票是否仍会在周四发行,上海一银行交易员表示,"根据以往情况,今天不报需求的,明天就不发."

华东一银行交易员则指出,考虑到近期公开市场到期量不大,在加上流动性紧张未完全缓解,目前正回购完全可以担当回笼资金的任务;而三个月期央票一二级市场市场利差较大,市场需求低迷,央行周四若继续停发该期央票也在情理之中.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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