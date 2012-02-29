版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 10:10 BJT

〔日本经济〕复苏停滞,但料将恢复温和复苏--央行审议委员龟崎英敏

路透日本福冈2月29日电---日本央行审议委员龟崎英敏称,

* 日本经济前景存在很多不确定性

* 在实现物价稳定和持续增长方面,需采取前瞻性举措

* 日本必须采取稳定举措以恢复财政健康

* 市场对日本公债的信心可能突然改变

* 仅靠日本央行不能克服日本面临的挑战,还需日本政府和民间部门的努力

* 日本经常帐将暂时保持盈余,除非贸易逆差大幅扩大

* 日本经济实现强劲增长不能依靠美国经济

* 目前日本经济复苏停滞,但料将恢复温和复苏

* 伊朗形势可能推高大宗商品价格,进而提高日本物价水平.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐