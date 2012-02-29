〔美国金融〕纽约联储售出最後一批Maiden Lane II资产,收益28亿美元

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月28日电---美国纽约联邦储备银行周二表示,已售出最後一批金融危机期间的Maiden Lane II资产组合,为纳税人赚得28亿美元的净收益.
纽约联储表示,最近出售的这批资产当前面值为60亿美元,购买方是瑞士信贷.
设立Maiden Lane II资产组合,是为吸收美国政府2008年救助保险商美国国际集团(AIG.N)所得的高风险抵押贷款证券.(完)
--编译 丁琦;审校 张若琪
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
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路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。