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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 10:01 BJT

〔美国金融〕纽约联储售出最後一批Maiden Lane II资产,收益28亿美元

路透2月28日电---美国纽约联邦储备银行周二表示,已售出最後一批金融危机期间的Maiden Lane II资产组合,为纳税人赚得28亿美元的净收益.

纽约联储表示,最近出售的这批资产当前面值为60亿美元,购买方是瑞士信贷.

设立Maiden Lane II资产组合,是为吸收美国政府2008年救助保险商美国国际集团(AIG.N)所得的高风险抵押贷款证券.(完)

--编译 丁琦;审校 张若琪

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