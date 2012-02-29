〔欧洲金融〕欧洲央行再融资操作不过是拖延低评级银行破产时间-惠誉

路透纽约2月28日电---惠誉周二,表示欧洲央行本周再度祭出援助注资,只不过是在拖延一些低评级银行的破产时间.

惠誉在一份报告中指出,欧洲央行长期再融资操作令欧洲各市场信心略为回升,并"让多家银行免於进一步遭大幅降评",意大利及西班牙机构为最大受惠方.

惠誉负责欧洲、中东和非洲(EMEA)银行业务的联席主管Bridget Gandy称,"有的情况下,争取来的时间可使得银行摆脱自身困境.但对於有些评级已经很低的银行而言,长期再融资操作的支撑不过是使其苟延残喘."

惠誉指出,中型银行,特别是意大利和西班牙银行,已再度为料将於周三进行的欧洲央行再融资操作准备抵押品.

然而惠誉表示,这次或有更多相对稳健的欧洲银行可能会因欧洲央行的再融资操作而获利,因为这是低成本的三年期融资来源,"且不太会被视为一大污点";惠誉并未真对这次融资操作规模进行预估.

但惠誉认为这笔额外资金不会带来强劲的借款增长,"因欧洲缺乏足够的需求".这些资金最多可能只会防止欧洲出现加速去杠杆化.(完)