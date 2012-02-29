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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 10:10 BJT

〔中国公开市场〕3月央票和正回购到期量2,540亿元,环比剧增逾20倍

路透上海2月29日电---据路透统计显示,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元人民币,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.

其中,3月份央票到期量为1,720亿元,正回购到期量为820亿元.

以下为2012年3月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2012/3/1-3/2 20 -- 20

3/3-3/9 70 560 630

3/10-3/16 130 160 290

3/17-3/23 510 -- 510

3/24-3/30 990 100 1,090

-------------------------------------------------------------------

合计 1,720 820 2,540

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 曲伟治/边竞; 审校 杨淑祯

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