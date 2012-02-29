《热点透视》中国"购买国货"的汽车新政不单是保护主义

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 兰秀娟
路透香港2月28日电---中国官员对奥迪车的迷恋可能很快就会终结.在中国公务用车的采购名单上,国外车型全部落选.这或许是对国内车企产量过剩的一种回应,而国外同业可能会将此解读为不公平竞争.但真正需要领悟的是,当经济增速放缓时,与哄交易夥伴或喜爱奥迪车的官员开心相比,似乎因应国内问题显得更为重要.
经济降温,汽车销量亦随之下滑.在北京等大城市很难获得牌照,亦打压了销量.1月汽车销量较上年同期下降24%,且创逾三年来最大月度跌幅.不过生产仍在继续.中国2011年未利用产能为600万辆,相当於去年国内销量的40%.
采购新政将起到一些作用,特别是可以提振比亚迪(002594.SZ)和吉利(0175.HK)等规模较小车企的销量.比亚迪2011年的汽车销量较上年同期下降14%;东风自主品牌车的销量下滑6%,反观奥迪的进口量增长近一倍.并非所有的中国车企都感到振奋,因为上汽通用汽车等多家中外合资车企也不在名单之列.
但是改变政策,可能更多与政治敏感性有关,而不是保护主义.汽车产业提供了大量就业岗位.由於中国官员偏爱奥迪,中国成为奥迪最大的市场,但拉着警报的黑色轿车已成为特权阶级的象徵.最终还有公共支出的考虑:根据国家审计署,多达一半的政府三公支出花在了汽车上.
新政看起来像是又回到了2009年颇具争议的"购买国货"的政府采购政策,并非各界所乐见.新政出台之前,已发生连串事件撼动国外公司信心,包括苹果iPad商标之争、以及稀土出口限制等.但这也不足为奇,当需要在解决国外和国内问题之间做出选择时,中国通常会选择後者.(完)
--译文审校 张明钧
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。