《热点透视》中国"购买国货"的汽车新政不单是保护主义

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 兰秀娟

路透香港2月28日电---中国官员对奥迪车的迷恋可能很快就会终结.在中国公务用车的采购名单上,国外车型全部落选.这或许是对国内车企产量过剩的一种回应,而国外同业可能会将此解读为不公平竞争.但真正需要领悟的是,当经济增速放缓时,与哄交易夥伴或喜爱奥迪车的官员开心相比,似乎因应国内问题显得更为重要.

经济降温,汽车销量亦随之下滑.在北京等大城市很难获得牌照,亦打压了销量.1月汽车销量较上年同期下降24%,且创逾三年来最大月度跌幅.不过生产仍在继续.中国2011年未利用产能为600万辆,相当於去年国内销量的40%.

采购新政将起到一些作用,特别是可以提振比亚迪(002594.SZ)和吉利(0175.HK)等规模较小车企的销量.比亚迪2011年的汽车销量较上年同期下降14%;东风自主品牌车的销量下滑6%,反观奥迪的进口量增长近一倍.并非所有的中国车企都感到振奋,因为上汽通用汽车等多家中外合资车企也不在名单之列.

但是改变政策,可能更多与政治敏感性有关,而不是保护主义.汽车产业提供了大量就业岗位.由於中国官员偏爱奥迪,中国成为奥迪最大的市场,但拉着警报的黑色轿车已成为特权阶级的象徵.最终还有公共支出的考虑:根据国家审计署,多达一半的政府三公支出花在了汽车上.

新政看起来像是又回到了2009年颇具争议的"购买国货"的政府采购政策,并非各界所乐见.新政出台之前,已发生连串事件撼动国外公司信心,包括苹果iPad商标之争、以及稀土出口限制等.但这也不足为奇,当需要在解决国外和国内问题之间做出选择时,中国通常会选择後者.(完)