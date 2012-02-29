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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 10:41 BJT

〔日本热股〕尔必达记忆体大跌98%,此前申请破产

路透2月29日电---日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周三大跌逾98%,因该公司在本周初申请破产保护,引发投资者大肆抛售其股票,有媒体报导称,该公司将在未来六周拟定一份重建计划.

尔必达股票开盘放量暴跌98.1%,至5日圆,此前由於卖单数量太多,在早盘的大多数时段未成交.

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