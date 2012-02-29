俄罗斯民众争当观察员,严防选举欺诈

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月28日电---俄罗斯选举官员称，在去年12月的杜马选举中，在莫斯科81号投票站，他们还未在计票结果上签字，当地投票委员会负责人Klavdia Titova却连同选票一起神秘消失了。
这些官员等候Titova直到凌晨1:00，然後决定各自回家。一名保安稍後告诉其中一人，他看见Titova在一楼翻窗而出。
法庭文件显示，当Titova第二天现身後，俄罗斯总理普京的统一俄罗斯党的得票数被增加了322票。一名官员称，协议上他的签名是伪造的。
法庭驳回了反对党俄罗斯共产党有关投票结果的上诉，庭审中Titova也拒绝向路透就上述指控发表评论。
相关报导促使数万俄罗斯人争当本周日总统选举的投票观察员，以免去年12月杜马选举中所谓的违规行为再现。
尽管普京当选几无悬念，欺诈指控却激起民众的公民意识，并引发了普京掌权12年来最大规模的民众抗议活动。
28岁的Natasha Vostrikova在一家IT公司做翻译，她说：“普通人可以当投票观察员，我以前从未想过。但在12月选举之後，从当过观察员且对选举造假深感失望的朋友口中，我知道我也能出一份力。”
她将与另外100多人一起放弃周日休息时间，参加一个四小时的选举法讲座，这是独立选举观察组织举办的数十个培训课程之一。
她还表示：“从没有过这麽多关於政治的讨论……现在，大家不仅在讨论，还行动起来了。”
很多志愿者称，他们与任何党派都无瓜葛。独立组织正帮助他们注册成为观察员，并将他们送往一些投票站。这些组织认为，在12月选举中统一俄罗斯党在这些投票站获得了过高的可疑票数。
克里姆林宫否认12月选举中存在大范围欺诈，并拒绝反对派的重选要求。
普京曾表示，他希望周日的投票自由且公正，并下令在全国91,000个投票站安装182,000个监控摄像头。
不过反普京人士表示，这一耗资130亿卢布（4.46亿美元）的工程只是一个骗人的幌子，他们仍担心选举欺诈，并称在他们看来最为嚣张的投票欺诈案件却没有得到处理。
反普京示威活动组织者之一的Yevgeniya Chirikova说：“我将成为一名投票观察员，如果我们能证实存在弄虚作假……那麽（民众）将会作出异乎寻常的强烈反应。”
投票观察组织称，他们拥有足够的志愿者，在莫斯科每一投票站都安排四到五人。
这意味着，在医院等国有机构、养老机构以及监狱也会有观察员。在去年12月的选举中，统一俄罗斯党在这些机构处获得的票数奇高。
总体上，已有约3万名志愿者在网上申请成为观察员，另有多人在总统候选人处注册。（完）
--编译：张家伟;发稿：王凤昌
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
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