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债券 | 2012年 2月 29日 星期三 11:06 BJT

〔欧元区经济〕ECB管委称欧元区经济走上通往复苏的道路--报导

路透伦敦2月29日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在英国泰晤士报周三刊登的采访中称,欧元区很快将出现经济复苏的"苗头".

诺沃特尼称,受益於意大利公债进展和经济指标的好转,欧元区普遍存在乐观情绪.

"我们看到欧洲多数部分需求面好转,"报导援引诺沃特尼的话称."现在有更多方面乐观.有一些(复苏)苗头的说法."

ECB已向欧元区银行系统提供近5,000亿欧元三年期低利贷款,在周三的第二轮长期再融资操作(LTRO)料提供类似规模贷款.

他表示第一轮LTRO获得成功,预计周三的操作将取得类似效果,不过警告称之前的成绩"不意味着应自动进行第三轮."

诺沃特尼还警告称需考虑向银行业紧急注资的长期结构影响.

他表示,欧元区存在"被称为银行依赖性的特殊问题,这些必须解决".(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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