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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:18 BJT

《外汇动态》新西兰元/美元触及六个月高位,下一目标位0.8570

0245GMT---新西兰元/美元NZD=D4升至0.8435美元,为去年9月初以来的最高水准.

新西兰元受该国企业信心调查数据强劲所提振,以及澳元上涨带来的支撑.

市场关注是否新西兰元能维持涨势,本月新西兰元兑美元数次尝试突破0.8430但未获成功.

一些交易员认为,新西兰元将升向0.8450,尽管在0.8450水平疑似挂有卖单;而其他交易员称,倘若欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的认购规模超越预期,新西兰元有望上探去年8月触及的高位0.8570.

新西兰元兑美元本月有望录得2%的涨幅,兑日圆的月升幅高达8%.

新西兰元兑日圆NZDJPY=R升0.8%,报67.90日圆,在七个月高位68.25附近的一个区间内徘徊.本周稍早曾触及68.25水平.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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