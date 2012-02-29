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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 10:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月29日(II)

**证券时报**

--从中国财政部企业司获悉,今年财政部将支持战略性新兴产业发展,引导和扶持物联网企业研发与应用;支持稀土资源整合和结构调整,强化稀土资源保护和有效利用.

--德意志银行报告显示,86%的对冲基金投资者计划2012年保持或增加在亚太(除日本)的投资比重,看好亚洲尤其是中国市场的表现,认为中国市场2012年表现将优於2011年.

**国际商报**

--商务部副部长蒋耀平周二称,受外需萎缩和综合成本上升等因素影响,今年机电和高新技术产品出口增长难度加大.为此要保持机电和高新技术产品出口退税政策基本稳定,支持汽车、船舶出口基地、科技兴贸创新基地建设,实施积极的机电产品进口促进战略等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 林高丽

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