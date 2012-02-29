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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:24 BJT

〔中国货币市场〕回购利率续降未受月末因素干扰,短期流动性无虞

路透上海2月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜及七天期品种周三续降,月末因素影响有限,资金面仍维持宽裕,只要公开市场仍保持较低的操作力度,短期流动性无虞.

交易员认为,回购利率经过连续跳水後,绝对水平已较低,特别是隔夜品种已接近2.50%,即使资金面持续宽松,继续下跌的空间也已较为有限.

"(月末因素)没什麽影响,资金很宽,现在就看公开市场,保持现在的状态(资金面)就不会有太大变化,"上海一银行交易员指出.

业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央行票据需求,但可以申报91天正回购需求.这意味周四公开市场三个月期央票继续停发的可能性较大.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6020 2.6930 -9.10 2,817.33

七天CN7DRP=CFXS 3.4762 3.6550 -17.88 398.42

14天CN14DRP=CFXS 4.3697 4.3276 +4.21 27.93

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5993 2.6977 -9.84 629.15

七天CHICNY7D=CFXS 3.5492 3.7275 -17.83 37.55

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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