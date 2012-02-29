〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至83.3%

* 未来三个月股票持仓建议配比略升至83.3%

* 整体资金面仍偏紧,基金经理仍持谨慎态度

* 房地产板块的平均建议配比创逾两年新高

作者 林琦

路透上海2月29日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有上升,债券则有所下降.在目前市场整体资金面仍偏紧的情况下,大多基金经理继续持谨慎态度,等待宏观经济及政策面的进一步明朗.

本次共有八位基金经理参与调查.本月股票的建议配比达83.3%,上月为83%;债券的建议配比为8.9%,上月为10.1%;而现金的建议配比为7.9%,上月为6.9%.

"A股估值不贵,流动性最紧张的时候已过去,这是一个机会,"上海一位基金经理坦言,但短期内货币政策有较大程度的放松可能性亦较小,对国内股市近期只能谨慎乐观.

中国央行自上周五(24日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]不过中金公司报告预计,降低存准率後,银行超储率并不会出现明显变化.这意味着银行手中的"活钱"还是不多.

中金公司报告认为,今年初银行新增存款需要缴纳近2,000亿元法定准备金,加上1、2月合计需要补缴保证金存款对应的法定准备金约2,000亿元,这样法定准备金较年初实际增加了4,000亿元.即使这次降存准能释放约3,800亿元流动性,也是"收支相抵".

在本次调查中,基金经理认为中国经济可能硬着陆、国内金融机构贷款持续低於预期及海外市场持续动荡或形势恶化等因素为大盘未来潜在的风险.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,485.7点,较上月调查时的2,428.6点上涨,这是去年6月以来该预估值首度出现上涨,显示基金经理对大盘未来走势预期有所改观.不过本月的股指预测平均值较目前位置仅有不足2%的上升空间,谨慎观望气氛呼之欲出.

中国股市沪综指.SSEC周三早盘收报2,437.348点,跌0.59%.

本月受访的基金经理中,有四位下个月的资产配置保持不变,有三位基金经理预期会增持股票.

**房地产股建议配比明显上升**

在本月调查中,金属股和房地产股的平均建议配比继续上调.其中房地产股的平均建议配比创下2009年11月来的新高,显示机构投资者对房地产政策松动存在预期,提前布局估值相当低的房地产板块.

本月房地产板块的平均建议配比为10.9%,上月为8.9%;金属板块的平均建议配比为8.4%,上月为5.4%,为2010年10月以来的新高.

金属股等大宗商品为大盘本轮反弹的先锋之一,上证大宗商品股票指数.SSECE1月9日以来累计涨幅已达25%,而同期上证综指.SSEC的累计涨幅仅13.3%.

不过一位基金经理指出,"周期股的基本面支撑不够,短期可能存在风险."

消费类股仍属於继续有所调减的板块之一,本月的平均预测值为16.6%,上月值为17.5%.近期大盘反弹的主线是估值修复,较高估值的消费类股走势偏弱.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 86 85 90 70 85 75 90 85 83.3

债券 6 5 10 30 10 0 5 5 8.9

现金 8 10 0 0 5 25 5 10 7.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

股票 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4

债券 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9

现金 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 + - 0 0 + 0 0 +

债券 0 0 0 0 - 0 0 0

现金 - + 0 0 - 0 0 -

4.各基金公司对於三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,500 2,500 2,400-2,600 2,500 2,400 2,400 2,600

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 6 10 10 10 5 10 10 6

消费 23 20 5 0 40 10 15 20

电子技术 6 0 10 10 5 10 5 8

金融服务 26 20 10 25 10 20 10 25

金属及产品 8 10 10 10 0 20 5 4

房地产 6 20 15 0 20 10 10 6

交通及基础设施 5 10 10 0 0 0 5 4

能源 8 10 10 10 10 0 5 5

机械 4 0 15 35 10 10 10 10

其他: 8 0 5 0 0 10 25 12

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0

消费 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5

电子技术 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6

金融服务 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6

金属 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0

房地产 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0

交通及基建 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1

能源 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1

机械 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0

其它 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 (完)