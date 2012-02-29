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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:02 BJT

〔中国新债〕深基地B下周三将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海2月29日电---中国深圳赤湾石油基地股份有限公司(200053.SZ)周三公告称,将於
下周三(3月7日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
 =============================================================================================
 深基地B       4         4       5    3/7簿记建档   招商银行      AA-         3/9       3/12
 (200053.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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