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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:01 BJT

〔东京汇市〕欧元和商品货币因ECB注资预期微涨,日圆回落

* 欧元和商品货币持坚

* 日圆兑欧元可能录得11年来最大月跌幅

* 欧洲央行(ECB)挹注流动性的结果即将公布,随後贝南克在国会作证

路透新加坡2月29日电---欧元和商品货币周三小幅上涨,因欧洲银行业将从欧洲央行获得大笔低成本三年期资金的预期提振了风险胃纳.

欧元兑美元EUR=微涨0.1%至1.3476美元,周二曾上涨0.5%.汇价距离周五所及两个半月高点约1.3486美元咫尺之遥,本月可望收涨3%,为去年10月以来最佳单周表现.

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