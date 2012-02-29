版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:09 BJT

〔日本股市〕早盘收高1.3%,可望录得1991年以来最佳2月表现

路透东京2月29日电---日本股市日经指数周三早盘受美股涨势激励,升逾9,800点,为去年8月以来首次,扩大本月已超过10%的涨幅,有望录得20年来最佳的2月表现.

日经指数.N225早盘收高1.3%,报9,846.46点,为去年8月初以来最高位,且逼近万点关卡.

日经指数本月上扬了近12%,可望实现1991年以来最佳的2月单月表现,股市涨势未受尔必达记忆体6665.T本周申请破产保护消息的影响.

尔必达股价重挫97.6%,至6日圆.

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX收高1%,报846.63点.(完)

--编译 白云;审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐