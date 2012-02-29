版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:52 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比受公司买需推动上涨,债市资金流出或放缓

0310GMT---交易商称,美元/印尼卢比指导价IDR=ID上升,受月底公司需求和海外机构买盘推动.

交易商透露,美元/印尼卢比指导价上涨0.4%,至9,060,交易价介於9,105-9,130之间.

债市资金流出也支撑美元/印尼卢比,但雅加达一位外汇交易员指出,由於欧洲央行再融资操作(LTRO)後更多资金将流向亚洲,债市资金流出步伐料将放缓.

"今天债券资金流出规模应会明显缩小,债券收益率(殖利率)已获得足够的调整,"这位外资银行驻雅加达的交易员提到.

该交易员称,在欧洲央行挹注流动性之前,看到一些资金进入印尼债市.

10年期印尼公债收益率ID10YT=RR在一个月左右跳涨至5.70%的逾一个月高位,随後在周三有所回落.

外资在不到两周时间内抛售的印尼公债规模接近7亿美元,此举一直支撑美元/印尼卢比.

该交易员称,今年上半年准备在9,000附近买入美元/印尼卢比.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐