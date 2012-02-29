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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:37 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元早盘受中间价创新高提振,但短期难改区间震荡

* 欧洲央行注资计划提振非美货币,助人民币中间价创新高

* 人民币兑美元早盘上扬,但盘中波动微小

* 机构不认可人民币可能复苏,汇价短期还将区间震荡

路透上海2月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘明显走升,因欧洲央行注资消息提振非美货币,带动人民币中间价创出汇改来新高.但盘中走势迟滞,显示机构并不认为其可支撑人民币的长期复苏.

交易员指出,今天因是月末,尾市汇价可能在结售汇客盘的影响下出现一定起伏.但进出口数据不振令人民币缺乏长期看升的基础,加上欧洲等外围经济不确定性影响,市场短期内仍缺乏明显的方向,近期汇价还将以区间震荡走势为主.

"人民币盘中基本围绕6.2940上下窄幅波动,市场还是缺乏方向吧,"深圳一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2919元,创2005年汇改以来新高,上日中间价为6.2961元.北京时间11:13,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2942元,上日收盘价为6.2990元.

纽约汇市周二欧元兑美元上涨,因投资人在欧洲央行(ECB)向银行提供低成本贷款前吸纳风险资产,但ECB再融资操作的结果将是欧元能否保持升势的关键.欧元和商品货币随後在周三的亚洲盘初亦持坚.[FRX/CN]

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离岸市场上,北京时间11:16,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2904/66元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2797/57,上日尾盘为6.2840元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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