〔中国汇市〕人民币兑美元早盘受中间价创新高提振,但短期难改区间震荡

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 欧洲央行注资计划提振非美货币,助人民币中间价创新高
* 人民币兑美元早盘上扬,但盘中波动微小
* 机构不认可人民币可能复苏,汇价短期还将区间震荡
路透上海2月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘明显走升,因欧洲央行注资消息提振非美货币,带动人民币中间价创出汇改来新高.但盘中走势迟滞,显示机构并不认为其可支撑人民币的长期复苏.
交易员指出,今天因是月末,尾市汇价可能在结售汇客盘的影响下出现一定起伏.但进出口数据不振令人民币缺乏长期看升的基础,加上欧洲等外围经济不确定性影响,市场短期内仍缺乏明显的方向,近期汇价还将以区间震荡走势为主.
"人民币盘中基本围绕6.2940上下窄幅波动,市场还是缺乏方向吧,"深圳一银行交易员称.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2919元,创2005年汇改以来新高,上日中间价为6.2961元.北京时间11:13,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2942元,上日收盘价为6.2990元.
纽约汇市周二欧元兑美元上涨,因投资人在欧洲央行(ECB)向银行提供低成本贷款前吸纳风险资产,但ECB再融资操作的结果将是欧元能否保持升势的关键.欧元和商品货币随後在周三的亚洲盘初亦持坚.[FRX/CN]
就业市场增强帮助提振美国2月消费者信心升至一年高位,不过1月耐久财(耐用品)订单意外大幅下滑为经济力道上升的迹象蒙上一丝阴云.[ID:nCN1416864]
离岸市场上,北京时间11:16,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2904/66元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2797/57,上日尾盘为6.2840元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。