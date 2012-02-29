〔中国票据市场〕转贴利率继续处於下行通道中,且短期品种买气更甚

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透上海2月29日电---中国票据市场转贴利率周三续跌.机构收票热情保持旺盛,且对1个月内到期的短期品种需求更甚.业内人士指出,这暗示投资者对未来信贷规模的调整仍有所顾虑,否则将亲睐于买入长期票据.
近期市场报价一直处於回落通道中,华东一银行交易员指出,从2月的情况看,各家机构贷款投放并不是很顺畅,从而为机构收票提供空间.
贷款投放疲弱的原因究竟是需求不足还是流动性供给有压力颇具争议.不过上述交易员认为,从票据的角度看,企业对未来经济前景不乐观,信贷需求弱可能是金融机构贷款投放少的主要原因.
"从票据市场情况看,信贷供给上应该是可以的,可能还是企业对贷款的需求不是特别强烈,"他认为.
据透露,截止上周四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.2月金融机构全部新增贷款能与1月基本相当的预期已属相当乐观.[ID:nCH0098491]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 7.1794/6.7267 7.5110/7.0147 8.4316/7.7738
上日 7.2514/6.7881 7.5922/7.1151 8.5407/7.8284
------------------------------------------------------
变动-7.20bp/-6.14bp -8.12bp/-10.04bp -10.91bp/-5.46bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.8345%,较上日的5.8895%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3749/3.3020 3.3820/3.3296
上日 3.3799/3.3082 3.3855/3.3315
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。