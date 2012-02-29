〔中国票据市场〕转贴利率继续处於下行通道中,且短期品种买气更甚

路透上海2月29日电---中国票据市场转贴利率周三续跌.机构收票热情保持旺盛,且对1个月内到期的短期品种需求更甚.业内人士指出,这暗示投资者对未来信贷规模的调整仍有所顾虑,否则将亲睐于买入长期票据.

近期市场报价一直处於回落通道中,华东一银行交易员指出,从2月的情况看,各家机构贷款投放并不是很顺畅,从而为机构收票提供空间.

贷款投放疲弱的原因究竟是需求不足还是流动性供给有压力颇具争议.不过上述交易员认为,从票据的角度看,企业对未来经济前景不乐观,信贷需求弱可能是金融机构贷款投放少的主要原因.

"从票据市场情况看,信贷供给上应该是可以的,可能还是企业对贷款的需求不是特别强烈,"他认为.

据透露,截止上周四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.2月金融机构全部新增贷款能与1月基本相当的预期已属相当乐观.[ID:nCH0098491]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 7.1794/6.7267 7.5110/7.0147 8.4316/7.7738

上日 7.2514/6.7881 7.5922/7.1151 8.5407/7.8284

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变动-7.20bp/-6.14bp -8.12bp/-10.04bp -10.91bp/-5.46bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.8345%,较上日的5.8895%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3749/3.3020 3.3820/3.3296

上日 3.3799/3.3082 3.3855/3.3315

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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