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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:48 BJT

〔中国新债〕中国核电下周三将发行15亿元中期票据,期限五年

路透上海2月29日电---中国核能电力股份有限公司周三公告称,将於下周三(3月7日)在银行
间债市簿记建档发行15亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    主体评级    起息日   上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
  =============================================================================================
  中国核电      30        15      5   3/7簿记建档     国开行      AAA         3/8        3/9
  =============================================================================================

  中国核能电力股份有限公司前身为中核核电公司,控股股东为中国核工业集团公司.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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