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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 11:51 BJT

〔日本债市〕公债价格微跌,因日本工业生产数据好於预期且股市上扬

路透东京2月29日电---日本政府公债价格周三早盘小幅下跌,因股市上涨,而且数据显示日本工业生产增幅多於预期,不过浮现月底买盘的预期可能限制公债价格跌幅. 日本1月工业生产增幅超过预期,且企业预计产出将进一步增长,这提升了对需求正在企稳及制造商活动将恢复到去年自然灾害前水平的信心.[ID:nCN1417778] 日本股市日经指数周三早盘受美股涨势激励,升逾9,800点,为去年8月以来首次,扩大本月已超过10%的涨幅,有望录得20年来最佳的2月表现.[ID:nCN1417686]

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