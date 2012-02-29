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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 11:55 BJT

《全球市场》亚股走坚,欧元在欧央行向银行注资前持稳

* MSCI除日本外亚洲股指上涨1.4%,接近七个月高位

* 欧元和商品货币上涨,市场等待欧洲央行向银行注入流动性

* 获利了结抛压限制铜价,美元走软提振贵金属价格

路透东京2月29日电---亚洲股市周三触及七个月高位,欧元和商品货币持坚,市场寄望欧洲央行向银行注入新的流动性,将进一步缓解市场紧张状况,并支撑冒险意愿.

获利了结抛压限制铜价,但油价反弹,周二油价曾录得两个半月以来最大跌幅.另外,美元走软则支撑贵金属价格.

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