〔中国债市动态〕利率债收益率延续整理,中低评级信用债月末魅力渐增

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海2月29日电---中国银行间债市周三利率产品收益率仍窄幅震荡,央行公开市场回笼资金彰显政策面"维稳"态度,买盘愈加谨慎;而中低评级信用债买气浓厚,源於配合月末激增的理财产品发行.
交易员指出,从本周央行公开市场操作来看,料仍将维持流动性"不松不紧"的平衡态势,机构此前对於降准效果的乐观预期逐渐调整至谨慎观望.
但由於临近月末为吸引存款,银行理财加速发行高收益理财产品,因此多配置以AA级为主的中低评级债.
"目前来看基本面还在磨蹭,政策面没有放松...月底理财有配置需求,目前的理财产品收益较高,利率(债)基本cover不住,还是得配信用的."北京一银行交易员称.
该交易员表示,近期监管层传递出协助地方融资平台纡困的态度,加之资金面较前回暖,投资者对於中低评级债券兴趣逐渐恢复,未来收益率下跌仍存空间.
中国巨额的地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.多位消息人士2月中时表示,中国银监会针对地方平台贷提出"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.据此,银行对平台贷展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]
存准率下调後流动性紧张缓解,中国人民银行昨日顺势重启28天期正回购操作,但规模仅有100亿元人民币.交易员认为,央行"微调"意在平衡流动性,近期资金面或仍维持适度偏紧态势.[ID:nCN1414892]
北京时间11:43,剩余期限不到9个月的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM为3.4699%/3.4500%,上日尾盘为3.4799%/3.4500%;长端方面,剩余期限近9.5年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5550%/3.5200&,与上日收盘报价持平.
剩余期限约3年的12荣盛MTN1最新成交收益率CN1282040=CFXS为6.0486%,前一交易日收市报在6.0455%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱