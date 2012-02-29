〔中国债市动态〕利率债收益率延续整理,中低评级信用债月末魅力渐增

路透上海2月29日电---中国银行间债市周三利率产品收益率仍窄幅震荡,央行公开市场回笼资金彰显政策面"维稳"态度,买盘愈加谨慎;而中低评级信用债买气浓厚,源於配合月末激增的理财产品发行.

交易员指出,从本周央行公开市场操作来看,料仍将维持流动性"不松不紧"的平衡态势,机构此前对於降准效果的乐观预期逐渐调整至谨慎观望.

但由於临近月末为吸引存款,银行理财加速发行高收益理财产品,因此多配置以AA级为主的中低评级债.

"目前来看基本面还在磨蹭,政策面没有放松...月底理财有配置需求,目前的理财产品收益较高,利率(债)基本cover不住,还是得配信用的."北京一银行交易员称.

该交易员表示,近期监管层传递出协助地方融资平台纡困的态度,加之资金面较前回暖,投资者对於中低评级债券兴趣逐渐恢复,未来收益率下跌仍存空间.

中国巨额的地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.多位消息人士2月中时表示,中国银监会针对地方平台贷提出"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.据此,银行对平台贷展期的条件或更为灵活.[ID:nCN1387824]

存准率下调後流动性紧张缓解,中国人民银行昨日顺势重启28天期正回购操作,但规模仅有100亿元人民币.交易员认为,央行"微调"意在平衡流动性,近期资金面或仍维持适度偏紧态势.[ID:nCN1414892]

北京时间11:43,剩余期限不到9个月的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM为3.4699%/3.4500%,上日尾盘为3.4799%/3.4500%;长端方面,剩余期限近9.5年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5550%/3.5200&,与上日收盘报价持平.

剩余期限约3年的12荣盛MTN1最新成交收益率CN1282040=CFXS为6.0486%,前一交易日收市报在6.0455%.(完)