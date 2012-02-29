《热点透视》苹果5,000亿美元市值或许刚到终极水平的一半

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 程琳

路透纽约2月28日电---苹果(AAPL.O)市值即将叩响5,000亿美元大门.但对这家市值已经全球第一的公司而言,或许这只是迈向1万亿(兆)美元途中的一站.看看一些令人惊叹的数据,就可以解释个中缘由.

1,000亿美元:截至12月末,苹果账上的现金和投资额已经接近这个数.对公司保留如此之多的流动性,投资者不以为然.

500亿美元:这是苹果截至9月财年可能录得的获利.华尔街预估获利约为400亿美元,这也已经较上财年增长54%.但苹果素有超越预期的历史.过去四个季度里,苹果获利都比预期高出20%,上季净利润率更是高达令人望尘莫及的28%.在新款iPad和新款iPhone料分别于下周和今年稍後面市的情况下,如果这次获利又超预期,也是在意料之中.

12.4倍:这是基於苹果2012财年预估获利计算的市盈率.标准普尔500指数约为13倍.但苹果增长速度远超平均水平.2006年时苹果规模更小,增长速度也不如现在,若将那时的市盈率用在今日的苹果身上,其身价将轻松迈入万亿美元俱乐部.

13亿:这是中国大致的人口数量,也是苹果可能维持强劲成长,并轻松摆脱在中国用工丑闻的负面影响的原因之一.苹果2009年底才开始在中国正式发售iPhone,销售行情一直十分火爆,最近有消息称,中国电信(0728.HK)将开始出售iPhone 4,将给苹果再添东风.巴克莱认为,今年苹果在中国的销售额可能达到200亿美元.拥有6.55亿名用户的全球最大运营商中国移动(0941.HK),正洽谈出售苹果下款智能手机的事宜.

0:这是苹果的股息.人们对派息已经期待了太久.首席执行官库克(Tim Cook)曾暗示这种情况可能很快就会改变.如果该公司将2012日历年预估约500亿美元现金流中的一半拿出来发给股东,其股息收益率就可能接近5%.标普500指数股息收益率约为2%.按这一收益率重新评估苹果,就会得出其5,000亿美元市值可能刚到终极水平一半的另一个理由.(完)