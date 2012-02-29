《热点透视》苹果5,000亿美元市值或许刚到终极水平的一半

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 程琳
路透纽约2月28日电---苹果(AAPL.O)市值即将叩响5,000亿美元大门.但对这家市值已经全球第一的公司而言,或许这只是迈向1万亿(兆)美元途中的一站.看看一些令人惊叹的数据,就可以解释个中缘由.
1,000亿美元:截至12月末,苹果账上的现金和投资额已经接近这个数.对公司保留如此之多的流动性,投资者不以为然.
500亿美元:这是苹果截至9月财年可能录得的获利.华尔街预估获利约为400亿美元,这也已经较上财年增长54%.但苹果素有超越预期的历史.过去四个季度里,苹果获利都比预期高出20%,上季净利润率更是高达令人望尘莫及的28%.在新款iPad和新款iPhone料分别于下周和今年稍後面市的情况下,如果这次获利又超预期,也是在意料之中.
12.4倍:这是基於苹果2012财年预估获利计算的市盈率.标准普尔500指数约为13倍.但苹果增长速度远超平均水平.2006年时苹果规模更小,增长速度也不如现在,若将那时的市盈率用在今日的苹果身上,其身价将轻松迈入万亿美元俱乐部.
13亿:这是中国大致的人口数量,也是苹果可能维持强劲成长,并轻松摆脱在中国用工丑闻的负面影响的原因之一.苹果2009年底才开始在中国正式发售iPhone,销售行情一直十分火爆,最近有消息称,中国电信(0728.HK)将开始出售iPhone 4,将给苹果再添东风.巴克莱认为,今年苹果在中国的销售额可能达到200亿美元.拥有6.55亿名用户的全球最大运营商中国移动(0941.HK),正洽谈出售苹果下款智能手机的事宜.
0:这是苹果的股息.人们对派息已经期待了太久.首席执行官库克(Tim Cook)曾暗示这种情况可能很快就会改变.如果该公司将2012日历年预估约500亿美元现金流中的一半拿出来发给股东,其股息收益率就可能接近5%.标普500指数股息收益率约为2%.按这一收益率重新评估苹果,就会得出其5,000亿美元市值可能刚到终极水平一半的另一个理由.(完)
--译文审校 田建华
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
路透伦敦/法兰克福2月23日 - 欧洲央行利率制定者周四表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。