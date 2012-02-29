〔中国货币市场〕回购利率续降未受月末因素干扰,短期流动性无虞(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海2月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜及七天期品种周三续降.月末因素影响有限,资金面仍维持宽裕,只要公开市场仍保持较低的操作力度,短期流动性无虞.
交易员认为,回购利率经过连续跳水後,绝对水平已较低,特别是隔夜品种已接近2.50%,即使资金面持续宽松,继续下跌的空间也已较为有限.
"(月末因素)没什麽影响,资金很宽,现在就看公开市场,保持现在的状态(资金面)就不会有太大变化,"上海一银行交易员指出.
业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央行票据需求,但可以申报91天正回购需求.这意味周四公开市场三个月期央票继续停发的可能性较大.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6024 2.6930 -9.06 3,559.78
七天CN7DRP=CFXS 3.4785 3.6550 -17.65 534.91
14天CN14DRP=CFXS 4.3883 4.3276 +6.07 48.52
-------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6111 2.6977 -8.66 1,083.92
七天CHICNY7D=CFXS 3.5442 3.7275 -18.33 56.75
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.9900 2.7850 +220.50 261.02
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.0800 3.8600 +22.00 54.05
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.0000 3.8000 +20.00 3.31
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6000 2.7200 -12.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5000 3.6600 -16.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.4000 4.4500 -5.00
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5933 2.6817 -8.84
七天SHICNYSWD= 3.4717 3.6533 -18.16
三个月SHICNY3MD= 5.2775 5.2828 -0.53
===============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱