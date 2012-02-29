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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 12:54 BJT

〔日本能源〕1月进口伊朗原油同比减少22.5%至167万千升--经济产业省

路透东京2月29日电---日本经济产业省周三公布数据显示,该国1月从伊朗进口的原油较上年同期减少22.5%,至167万千升(相当於日进口33.9万桶),因日本希望豁免于美国对伊朗的制裁.日本是全球第三大石油消费国.

该数据显示的降幅超过日本财务省周二发布的海关清关数据.日本石油行业将经济产业省数据作为基准,因其追踪油轮的实际进口状况.

根据清关数据,日本1月自伊朗原油进口量较上年同期减少12.2%,至170万千升(或每日34.5万桶).

经济产业省并称,日本1月从伊朗进口的原油较前月增加2.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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