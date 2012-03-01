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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国中石油集团200亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及农行主承
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
  亿利能源(600277.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
  杭州中法实业0.32亿元一年期短融簿记建档(主体评级A-),交通银行主承
  厦门路桥建设集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
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  二、新债上市:  

  柳州东城投资开发公司10亿元七年期固息债1280013,票面利率8.30%
  浙江金汇五金产业公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280019,票面利率8.50%
  浙江恒逸集团9亿元一年期短融041253009,票面利率5.88% 
  物美商业1025.HK5亿元一年期短融041262008,票面利率5.88% 
  上海建工(600170.SS)20亿元五年期中票1282043,票面利率4.78%
  青海国资投资管理公司9亿元一年期短融041264003,票面利率4.54%
  中铁二十五局2亿元一年期短融041258006,票面利率5.88% 
  西部矿业集团9亿元一年期短融041261010,票面利率5.88%
  南方工业集团24亿元一年期短融041261009,票面利率4.54%
  中原传媒集团3亿元三年期中票1282042,票面利率6.18%
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  三、缴款:

  宁波市1.8亿元两年期中小企业集合票据(中债增信担保)
  南方工业集团30亿元五年期中票
  中铁十五局集团2.5亿元一年期短融
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  四、还本付息:
  
  格力集团8亿元一年期短融1181072到期兑付,票面利率4.75%
  平高电气(600312.SS)5亿元一年期短融1181073到期兑付,票面利率5.25%
  农业发展银行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090407付息,基本利差0.20%
  财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08%
  北京控股集团40亿元五年期中票1082024付息,票面利率4.69%
  粤电集团12亿元三年期中票1082025付息,票面利率4.08%
  国家开发银行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息,基本利差0.89%
  进出口银行150亿元三年期固息金融债110302付息,票面利率3.83%
  盘锦建设投资公司15亿元七年期固息债1180043付息,票面利率7.42%
  文登城市资产经营公司13亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180044付息,票面利率7.75%
  泸州兴泸投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180045付息,票面利率6.39%
  莱芜经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180046付息,票面利率6.50%
  三峡水利(600116.SS)1.9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182051付息,基本利差2.80%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投
资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑
换等相关改革.[ID:nCN1418634] 
  --香港金融管理局周三公布,1月底香港人民币存款按月跌2.1%至5,760亿元;当月跨境贸易
结算人民币汇款总额亦降至1,563.56亿元,上月为2,390.4亿元.[ID:nCH0098573]
  --新华社周三发表评论文章称,当前中国房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回归的
基础仍不稳固.个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实,调控不允许任何变
相的松动.[ID:nCN1418732] 
  --深圳发布的金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划提出,期间将尝试逐步建立人民币跨
境流出和流入的无障碍通道;争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外
商以人民币直接投资试点,允许符合条件的深圳机构率先在香港募集人民币资金开展境内证券
投资业务,以及率先开展利率市场化改革等. 
  --权威人士透露,期待已久的资本项下外汇管理制度创新获得新突破.上海QFLP(合格境外
有限合伙人)试点把有项目再结汇变为先结汇再投资. 

  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)               (1月0.7%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)             (1月4.5%) 
                   1-2月城镇固定资产投资                (2011年1-12月23.8%) 
                   2月社会消费品零售总额                (2011年12月18.1%) 
                   2月工业增加值                        (2011年12月12.8%) 
                   2月房地产投资和销售情况月度报告    
   
  中国海关3/10公布2月进出口贸易数据    
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/边竞; 审校 曹巍浩/曲伟治

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