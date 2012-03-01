《中国债券市场每日交易备忘》--3月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国中石油集团200亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及农行主承 东方集团( 600811.SS )5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 亿利能源( 600277.SS )10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 杭州中法实业0.32亿元一年期短融簿记建档(主体评级A-),交通银行主承 厦门路桥建设集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 柳州东城投资开发公司10亿元七年期固息债1280013,票面利率8.30% 浙江金汇五金产业公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280019,票面利率8.50% 浙江恒逸集团9亿元一年期短融041253009,票面利率5.88% 物美商业1025.HK5亿元一年期短融041262008,票面利率5.88% 上海建工( 600170.SS )20亿元五年期中票1282043,票面利率4.78% 青海国资投资管理公司9亿元一年期短融041264003,票面利率4.54% 中铁二十五局2亿元一年期短融041258006,票面利率5.88% 西部矿业集团9亿元一年期短融041261010,票面利率5.88% 南方工业集团24亿元一年期短融041261009,票面利率4.54% 中原传媒集团3亿元三年期中票1282042,票面利率6.18% ============================================================================== 三、缴款: 宁波市1.8亿元两年期中小企业集合票据(中债增信担保) 南方工业集团30亿元五年期中票 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 格力集团8亿元一年期短融1181072到期兑付,票面利率4.75% 平高电气( 600312.SS )5亿元一年期短融1181073到期兑付,票面利率5.25% 农业发展银行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090407付息,基本利差0.20% 财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08% 北京控股集团40亿元五年期中票1082024付息,票面利率4.69% 粤电集团12亿元三年期中票1082025付息,票面利率4.08% 国家开发银行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息,基本利差0.89% 进出口银行150亿元三年期固息金融债110302付息,票面利率3.83% 盘锦建设投资公司15亿元七年期固息债1180043付息,票面利率7.42% 文登城市资产经营公司13亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180044付息,票面利率7.75% 泸州兴泸投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180045付息,票面利率6.39% 莱芜经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180046付息,票面利率6.50% 三峡水利( 600116.SS )1.9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182051付息,基本利差2.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投 资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑 换等相关改革.[ID:nCN1418634] --香港金融管理局周三公布,1月底香港人民币存款按月跌2.1%至5,760亿元;当月跨境贸易 结算人民币汇款总额亦降至1,563.56亿元,上月为2,390.4亿元.[ID:nCH0098573] --新华社周三发表评论文章称,当前中国房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回归的 基础仍不稳固.个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实,调控不允许任何变 相的松动.[ID:nCN1418732] --深圳发布的金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划提出,期间将尝试逐步建立人民币跨 境流出和流入的无障碍通道;争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外 商以人民币直接投资试点,允许符合条件的深圳机构率先在香港募集人民币资金开展境内证券 投资业务,以及率先开展利率市场化改革等. --权威人士透露,期待已久的资本项下外汇管理制度创新获得新突破.上海QFLP(合格境外 有限合伙人)试点把有项目再结汇变为先结汇再投资. 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%) 1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%) 2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%) 2月工业增加值 (2011年12月12.8%) 2月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关3/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 曹巍浩/曲伟治