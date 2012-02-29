〔中国个股〕苏宁电器今年计划开店至少400家,网购业务目标300亿元

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透上海2月29日电---中国最大家电零售连锁企业之一的苏宁电器(002024.SZ),计划今年将新开至少400家店,与去年相近;同时重点发展其网上购物业务--苏宁易购,并为苏宁易购设定了300亿元人民币的销售目标,较去年实现的约59亿元销售额猛增四倍.
苏宁电器周三并刊登业绩快报显示,2011年该公司实现营收938.9亿元,同比增长24.35%;净利润48.2亿元,同比增20%;每股收益0.69元.
公司网站近日刊登新闻稿称,苏宁在收购日本家电零售公司LAOX(8202.T)後,去年已在南京开设第一家乐购仕生活广场.今年乐购仕将以乐购仕生活广场、乐购仕旗舰店两大业态在北京、上海、天津、重庆、成都、南京等消费品质高的一线城市开设至少30家门店.
上述新开乐购仕品牌店,将令苏宁电器实行"双品牌"运营,并增强对百货、家居、玩具、动漫、模型等品类的供应链管理.苏宁电器去年6月曾表示,计划五年内乐购仕在中国25个城市开设150家门店.
业绩快报显示,去年苏宁电器在国内新开连锁店398家,海外市场新开12家,在扣除关闭及置换数量後,当年苏宁在海内外净增连锁店382家,总店铺数达1,724家.而其竞争对手--国美电器(0493.HK)主席张大中去年9月对路透表示,未来三年计划每年开新店260家.[ID:nCH0077407]
家电网上销售正逐渐被国内消费者所接受,例如国美和苏宁先後开通网上购物,而B2C(企业对个人)电子商务企业--京东商城亦携去年获得15亿美元注资的春风,正大举扩张.
新闻稿引述苏宁易购执行副总裁李斌的话称,"今年将在品类丰富、强化运营、提升服务以及信息化建设等方面加大投入,按计划分阶段逐步推进在年内实现中国3C家电网购市场第一的目标."
苏宁电器近期与海尔集团,四川长虹(600839.SS)等国内知名家电企业达成战略合作,计划三年内海尔全线产品在苏宁销售达500亿元,以及长虹在苏宁的销售额突破280亿元.
苏宁电器周三午後报9.09元,跌1.73%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。