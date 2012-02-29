《企业看点》--2月29日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月29日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 据日本经济新闻周三报导,日本芯片(晶片)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T将在未来六周拟定一份复兴计划,因其致力於迅速削减债务以吸引潜在赞助企业.此前该公司已申请破产保护.[ID:nCN1417540]

* 据英国金融时报周三报导,亿万富翁Andre Esteves拥有的巴西证券公司BTG Pactual已委托高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)帮助经办该公司的首次公开发行(IPO).[ID:nL5E8DT006]

* 新加坡海峡时报周三援引一名银行业消息人士的话报导称,马来西亚企业界巨头Ananda Krishnan计划出售其所持人造卫星运营商Measat Global的股权,这是其可能筹集约35亿美元的资产出售计划的一部分.[ID:nL4E8DT00E]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)