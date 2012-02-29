《企业看点》--2月29日财务活动报导摘要

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透班加罗尔2月29日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要.
* 据日本经济新闻周三报导,日本芯片(晶片)制造商--尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T将在未来六周拟定一份复兴计划,因其致力於迅速削减债务以吸引潜在赞助企业.此前该公司已申请破产保护.[ID:nCN1417540]
* 据英国金融时报周三报导,亿万富翁Andre Esteves拥有的巴西证券公司BTG Pactual已委托高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)帮助经办该公司的首次公开发行(IPO).[ID:nL5E8DT006]
* 新加坡海峡时报周三援引一名银行业消息人士的话报导称,马来西亚企业界巨头Ananda Krishnan计划出售其所持人造卫星运营商Measat Global的股权,这是其可能筹集约35亿美元的资产出售计划的一部分.[ID:nL4E8DT00E]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。