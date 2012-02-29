版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 13:16 BJT

〔东京美债〕公债价格原地踏步,市场等待欧央行再融资操作结果

路透东京2月29日电---美国公债价格周三在亚洲持稳,因投资者等待欧洲央行(ECB)为稳定欧元区金融系统而提供低成本贷款的结果.

市场预期欧洲银行将从欧洲央行第二轮长期再融资操作(LTRO)借入5,000亿欧元资金.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐