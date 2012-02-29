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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 13:24 BJT

《外汇动态》美元/日圆隐含波动率上涨,一周波动率触及10%

0504GMT---美元/日圆期权隐含波动率持续升高, 一周波动率JPYSWO=自11月初以来首次升至10%上方,因市场人士回补执行价在80日圆附近的美元/日圆买权空头仓位 一个月波动率JPY1MO=亦升至9.7%附近,为四个月最高水准,因美元/日圆实际波动率已从今年初的5%附近暴涨至9%上方,因日本央行本月初意外实施宽松举措引发日圆卖单.美元/日圆现汇报80.34,日内跌0.15%.(完) --编译 石冠兰; 审校 王丽鑫

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