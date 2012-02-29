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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 13:45 BJT

〔澳洲股市〕收盘小幅上涨,未能保持在4,300点的阻力位上方

路透墨尔本2月29日电---澳洲股市周三收升0.8%,受银行和矿业类股带动,因欧洲央行(ECB)将向欧元区金融系统注入低成本资金;不过澳股未能守住2012年新高位.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数上涨35.9点,收在4,298.6点.

该指数一度触及4,318.8点,为12月5日以来最高,不过随後回落至4,300点下方,今年以来指数仅有一次收在该阻力位上方.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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