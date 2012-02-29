版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 13:58 BJT

〔日本经济〕央行审议委员龟崎英敏:产出增加支持经济春季复苏的观点

路透福冈2月29日电---日本央行审议委员龟崎英敏周三说,产出增加支持其日本经济春季左右恢复复苏的观点.

不过他警告称,伊朗情势紧绷造成原油价格上涨,可能加重全球经济压力,包括日本在内.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐